Mr. Rain a Sanremo 2024 con Due Altalene. Il giovanissimo rapper che all’anagrafe risponde al nome di Mattia Balardi torna sul palco dell’Ariston a solo un anno di distanza dal successo di “Supereroi”, che si è classificato, a sorpresa, terzo. L’annuncio del titolo del brano è stato fatto martedì 10 dicembre 2023, durante la serata di Sanremo Giovani, condotta da Amadeus e che ha svelato i giovani che saranno in gara con i 27 Big.

Mr. Rain a Sanremo 2024 con Due Altalene

Per Mr. Rain (nome d’arte che deriva dal fatto di, come da lui stesso ammesso, riuscire a scrivere le proprie canzoni solo quando piove) è la seconda partecipazione a Sanremo, forte della prima, avvenuta nel 2023 con il brano “Supereroi”, canzone che lo ha visto sul palco accompagnato da un coro di bambini e che ha conquistato il pubblico.

Per Mr. Rain, però, Sanremo non è stata la prima apparizione televisiva: nel 2013, insieme al rapper Osso, partecipò alla settima edizione di X Factor, arrivando fino agli Home Visit ed entrando a far parte della squadra di Simona Ventura. Il duo, però, rinunciò a proseguire nel programma e dunque alla fase finale, dichiarandosi non pronto per un’esperienza del genere.

Mr. Rain: album e singoli

Il primo album di Mr. Rain, “Memories”, risale al 2015; l’ultimo, “Fragile”, al 2022. Nel mezzo numerosi singoli, che hanno ottenuto un buon successo: “Carillon”, doppio disco di platino nel 2018, “I grandi non piangono mai”, “La somma”, “Fiori di Chernobyl” e “Non c’è più musica” (feat. Birdy). Curiosità: nel 2016 Mr. Rain ha pubblicato il singolo “Supereroe”, sette anni prima che pubblicasse una canzone con lo stesso titolo, ma al plurale. Dopo Sanremo, ha pubblicato “La fine del mondo” con Sangiovanni, “Per sempre ci sarò” e “Un milione di notti” con Clara.

Mr. Rain: concerti e tour

Il successo di Supereroi ha portato Mr. Rain a girare l’Italia con un summer tour nel 2023. Il rapper, però, ha già anticipato due date per il 2024: il 26 novembre sarà al Palazzo dello Sport di Roma ed il 30 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Inoltre, sarà tra i protagonisti della festa di Capodanno in Piazza Loggia a Brescia, il 31 dicembre. Non mancheranno altre date, a seguito della sua esibizione a Sanremo.