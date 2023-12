Diodato a Sanremo 2024 con Ti muovi. Il cantante di origine tarantina, vincitore al Festival del 2020 (il primo condotto da Amadeus) con “Fai rumore”, torna all’Ariston con un nuovo brano. L’annuncio del titolo è stato fatto martedì 19 dicembre 2023, durante la diretta di Sanremo Giovani, condotta proprio da Amadeus, per decretare i tre giovani che si aggiungono ai 27 Big in gara.

Diodato a Sanremo 2024 con Ti muovi

Antonio Diodato ci riprova: questa è la sua partecipazione al Festival di Sanremo. La prima fu nel 2014, tra le Nuove Proposte, con “Babilonia”; la seconda nel 2018 con “Adesso” con Roy Paci (classificandosi ottavo). Nel 2020, alla sua terza partecipazione, Diodato vinse con “Fai Rumore”, brano che poi fu riproposto durante lo speciale Eurovision di quell’anno (la gara non andò in scena causa pandemia) e durante l’edizione della manifestazione del 2022, quella organizzata a Torino.

Per Diodato, in questi anni, la carriera è stata soprattutto musicale. Per lui nessuna particolare partecipazione televisiva, se non per esibirsi con i suoi brani all’interno di alcune trasmissioni e di alcuni eventi in onda sul piccolo schermo.

Diodato: album e singoli

In questi anni, tra i suoi singoli, i più noti sono stati “Che vita meravigliosa” (utilizzata nel film “La dea fortuna” e che dà il titolo al suo quarto album, del 2020), “Un’altra estate”, e “Fino a farci scomparire”. Recentemente, il suo brano “La mia terra” è stato inserito nella colonna sonora del film “Palazzina LAF” di Michele Riondino.

Diodato: concerti e tour

L’attività di Diodato si è dunque concentrata in questi anni in particolare sul portare in giro per l’Italia la sua musica. L’ultimo tour prende il nome da “Così speciale”, album pubblicato nel 2023 e che ha visto Antonio Diodato toccare numerosi punti dello Stivale con altrettante numerose date, a cui -dato il successo- se ne sono aggiunte altre in corso d’opera. Attualmente, non sono previsti nuovi tour, ma è probabile che con la partecipazione a Sanremo 2024 Diodato torni a girare l’Italia.