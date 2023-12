Maninni partecipa a Sanremo 2024 con Spettacolare: per il cantautore pugliese, è la prima volta al Festival come Big in gara.

Maninni, nome d’arte di Alessio Mininni, è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone dal titolo Spettacolare. Il titolo della canzone che il cantautore pugliese presenterà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2023.

Per Maninni, si tratta della prima partecipazione al Festival come Big in gara.

Maninni a Sanremo 2024 con Spettacolare

Per quanto riguarda il piccolo schermo, il cantautore è noto per aver preso parte alla fase iniziale della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantautore, in quell’occasione, non riuscì ad accedere alla fase serale del programma.

Maninni ha anche preso parte all’edizione 2022 di Sanremo Giovani, presentando la canzone dal titolo Mille porte. Al termine della finale, il cantautore non è risultato tra i 6 artisti giovani scelti dalla Commissione Musicale del Festival e dal direttore artistico Amadeus per partecipare alla gara dei Big dell’edizione 2023 del Festival.

Quest’anno, invece, si è esibito al Tezenis Summer Festival 2023, manifestazione musicale estiva andata in onda su Radio 105 TV. In quest’occasione, il cantautore ha presentato il singolo Dicono.

Da segnalare, anche un’apparizione nel programma televisivo BellaMa’ e una partecipazione allo show Meraviglioso Modugno Show 2023 – “Felice Di Stare Quaggiù. Con Te”, andato in onda sempre quest’anno.

Maninni: album e singoli

Nel corso della sua carriera, Maninni ha pubblicato esclusivamente singoli. Dal 2017 in poi, il cantautore ha pubblicato, in ordine di tempo, i brani Parlami di te, Peggio di ieri, Senza, Vestito Rosso, Vaniglia, Bari NY, Irene, Caffè, Mille porte, Dicono, Graffi e Monolocale.

La canzone che ha ottenuto il maggior numero di stream su Spotify è Vaniglia.

Maninni: concerti e tour

Al momento, non sono stati annunciati ufficialmente nuovi tour del cantautore.

Maninni, nel 2023, ha affrontato un tour estivo composto da tredici date e un tour autunnale in alcuni paesi europei (Albania, Kosovo, Serbia, Bosnia-Erzegovina).

Quest’anno, Maninni, dopo aver vinto il contest 1MNEXT, ha avuto la possibilità di esibirsi dal vivo al Concerto del Primo Maggio, a Piazza San Giovanni, in Roma.