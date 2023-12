BigMama partecipa a Sanremo 2024 con La rabbia non ti basta: per la rapper avellinese, è la prima volta al Festival come Big in gara.

BigMama in gara a Sanremo 2024 con La rabbia non ti basta

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone dal titolo La rabbia non ti basta. Il titolo della canzone con la quale la rapper proveniente da Avellino si esibirà sul palco del Teatro Ariston è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2023.

Per BigMama, si tratta della prima partecipazione al Festival.

BigMama parteciperà, quindi, per la prima volta al Festival di Sanremo come Big in gara ma per la rapper, non si tratta della prima volta in assoluto sul palco del Teatro Ariston.

Nell’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo, infatti, BigMama ha condiviso il palco con Elodie durante la serata dedicata ai duetti. Le due cantanti si sono esibite con la cover di American Woman.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, inoltre, la rapper si è esibita anche durante l’edizione 2023 del Tezenis Summer Festival, andato in onda quest’estate su Radio 105 TV.

BigMama: album e singoli

BigMama ha pubblicato il suo album d’esordio, dal titolo Next Big Thing, nel 2022.

Tra i singoli pubblicati in questi anni, sono da citare Bloody Mary, Ma che Hit, TooMuch, Formato XXL, Mayday, Amsa e 77.

Le canzoni che hanno ottenuto il maggior numero di stream su Spotify sono Ma che Hit, Poker e Così leggera.

Hanno riscosso un buon successo su Spotify anche le collaborazioni con Inoki, con il brano Mani, e con Camilla Magli, con la canzone Knock Out.

BigMama: concerti e tour

Al momento, non sono stati annunciati ufficialmente nuovi tour.

Quest’anno, BigMama è stata tra gli ospiti del concerto sold out che Myss Keta ha tenuto all’Alcatraz di Milano, precisamente lo scorso 18 maggio.

Sempre quest’anno, inoltre, la rapper si è esibita live in due tour estivi, il BigMama Tour Estate 2023 e, a giugno, il BigMama Pride Month 2023. Nel 2022, si è esibita dal vivo nel Next Big Tour.

Nel 2022, inoltre, si è esibita sul palco del Concerto del Primo Maggio a Piazza San Giovanni, in Roma.