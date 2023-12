Il Volo a Sanremo 2024 con Capolavoro. Lo stesso trio ha annunciato il titolo del suo brano nel corso della serata finale di Sanremo Giovani in onda su Rai 1.

Il Volo vede la luce nel 2009 durante la seconda edizione di Ti lascio una canzone, il baby talent show con la conduzione di Antonella Clerici. Presentatisi alle audizioni singolarmente, è il regista Roberto Cenci ad avere l’intuizione di metterli insieme. Solo che prima di chiamarsi Il Volo per il pubblico sono semplicemente I tenorini e poco più tardi all’estero The Tryo. Nel 2010 sono ospiti del primo Festival di Sanremo con la conduzione di Antonella Clerici. Ci torneranno altre tre volte ma tra i Big.

Nel 2017 assieme a Michelle Hunziker condividono l’avventura di House Party, uno show su Canale 5 ambientato in un bed and breakfast immaginario nel quale due personaggi dello spettacolo

Nel 2023 sono i protagonisti dell’evento Il Volo – Tutti per uno, concerto andato in onda su Canale 5 in due prime serate, il 27 maggio e il 3 giugno.

Il Volo esordisce direttamente tra i Big al Festival di Sanremo 2015, il primo con la conduzione di Carlo Conti, forti del successo internazionale. Per Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble è trionfo al primo colpo con Grande amore. Tra gli autori del brano figura anche Francesco Boccia, che nel 2001 calcò il palco del Teatro Ariston con Giada in Turuturu. Nel 2019 ci riprovano con Musica che resta, una canzone che tra i tanti autori annovera anche Gianna Nannini, mai in gara a Sanremo. Per il trio è medaglia di bronzo, dietro Mahmood e Ultimo.

Il Volo: album e singoli

Sono ben tredici gli album che Il Volo ha pubblicato: 8 dischi sono in studio, 4 live e una sola è la raccolta, ovvero The Platinum Collection.

Il Volo: concerti e tour

Il Volo tiene concerti in tutto il mondo ormai da anni: per chi volesse vederli in Italia, ci sarà un triplo appuntamento all’Arena di Verona il 9, 11 e 12 maggio 2024.