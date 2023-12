Irama è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Tu no. Per lui questa è la sua prima volta in gara nella kermesse canora

Delle partecipazioni di Irama ricordiamo innanzitutto quella del 2016 (secondo festival di Carlo Conti) con il brano Cosa resterà, presentato a Sanremo Giovani nel 2015. Risulta fra gli 8 vincitori del concorso Sanremo Giovani, un pass importante che lo porta alla partecipazione in gara al Festival 2016, ma dove non riesce ad agguantare la finale.

Dopo la vittoria ad Amici, la carriera in ascesa e gli stream in aumento, Irama torna a Sanremo nel 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta arrivando al settimo posto.

Molto più difficile fu il Sanremo 2021, l’edizione storica senza il pubblico in teatro e minacciata fortemente dai tanti contagi dovuti al Covid-19. Irama infatti rischiò la squalifica in quanto – a poche ore dalla prima serata del Festival – si venne a sapere che uno dei collaboratori vicini a lui risultò positivo al virus. Il protocollo dunque previde che lo stesso Irama dovette sottoporsi ad una quarantena di cinque giorni. Irama non risultò positivo al virus, ma un altro dei suoi collaboratori sì. A quel punto, non potendo tornare sul palco, rimase in bilico tra l’esclusione e la conferma in gara. Amadeus in extremis salvò la partecipazione di Irama a Sanremo evitando l’esclusione. Curiosamente durante le serate in cui era prevista la presenza dell’artista, venne trasmessa l’esibizione tratta dalla prova generale. Il brano in gara, La genesi del tuo colore, si classificò quinto.

Il riscatto avvenne con l’edizione post-covid. Nel 2022 infatti Irama portò sul palco Ovunque sarai, dedicato alla nonna, registrando il miglior posizionamento con la quarta posizione.