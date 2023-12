Fiorella Mannoia è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Mariposa. Si tratta della sesta esperienza nella kermesse canora in oltre 50 anni di attività.

Fiorella Mannoia in gara a Sanremo 2024 con Mariposa

La prima occasione di incontro con il grande pubblico è al Festival di Sanremo del 1981 dove si presentò con “Caffè Nero Bollente” posizionandosi all’11° posto. Una prima svolta per la carriera di Fiorella arriva con il Festival di Sanremo del 1984 dove la sua notorietà esplose grazie a Come si cambia (nonostante un 14° posto), replicò nel 1987 con uno dei brani suoi più rappresentativi Quello che le donne non dicono (8° posto) brano scritto per lei da Enrico Ruggeri e che vinse il premio della critica.

Nel 1988 per Le notti di Maggio – scritta da Ivano Fossati – si conquistò il 10° posto e bissò il Premio della critica. Per rivederla sul palco dell’Ariston si attese 12 anni, e nel 2000 tornò da ospite. Nel 2014 duettò con Frankie-Hi Nrg nella serata dei duetti

La sua ultima partecipazione in gara risale a sei anni fa con Che sia benedetta sfiorando la vittoria, ma conquistando il miglior piazzamento (2° posto).

L’anno successivo, nel 2019 (anno del primo festival targato Claudio Baglioni), Fiorella presentò Il peso del coraggio per la prima volta dal vivo e duettando con Claudio Baglioni sulle note di Quello che le donne non dicono.

Infine affiancò Sangiovanni, nel 2022, per la serata dei duetti cantando A muso duro di Pierangelo Bertoli.

Fiorella Mannoia: album e singoli

Ha all’attivo quasi 20 album in studio, cinque dal vivo e un numero consistente di raccolte. Ne ricordiamo alcuni a partire dall’album d’esordio “Mannoia Foresi & Co” è del 1972, ne segue nel 1983 l’album che prende il nome della cantante. Nel 1988 è la volta di “Canzoni Per Parlare”, dove sono presenti prestigiose firme della canzone italiana come Fossati, Ruggeri, Ron, Cocciante.

Nel 1989 esce “Di Terra E Di Vento”. È l’album della raggiunta maturità artistica: alle firme già presenti nel precedente lavoro, si aggiunge Francesco De Gregori.

Il 1992 vede consolidarsi la collaborazione con Ivano Fossati che scrive per lei “I Treni A Vapore” che dà il titolo al nuovo album. Nel 1994 esce “Gente Comune”. All’interno Fiorella collabora con Francesco De Gregori, con Caetano Veloso e, altra novità, la collaborazione con il giovane Samuele Bersani. “Belle Speranze” (1997) rappresenta un momento di svolta, dove la cantante tenta di dare voce ai linguaggi nuovi e diversi. Nel 1999 esce “Certe Piccole Voci” primo disco live della sua carriera che supererà il doppio disco di platino. Nel 2001 esce “Fragile”, altro disco di grande successo, e dopo la bellezza di cinque anni il ritorno con Onda tropicale.

In Ho imparato a sognare del 2009 è presente il duetto L’amore si odia insieme a Noemi oltre a dieci cover di canzoni celebri di cantautori italiani e una nuova versione di Caffè Nero Bollente”. Tra gli altri lavori ricordiamo anche Combattente del 2016 poi aggiornata alla ‘Sanremo edition’ del 2017 con l’aggiunta di Che sia benedetta.

Personale è il suo diciottesimo lavoro dentro il quale troviamo Combattente e, infine, Padroni di niente nel novembre 2020.

Fiorella Mannoia: concerti e tour

L’artista si è esibita in giro per l’Italia con varie tournée. Attualmente è in giro con il suo spettacolo Luce con le prossime date previste a Lugano (Palazzo dei Congressi) il 21 dicembre 2023 e a Bergamo (Teatro Donizetti) il 23 dicembre. E’ ipotizzabile una tranche di nuove date dopo il Festival di Sanremo 2024, in più sarà presente all’evento Una, nessuna, centomila all’Arena di Verona il prossimo maggio 2024.