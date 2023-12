Gazzelle partecipa a Sanremo 2024 con Tutto qui: per il cantautore romano, è la prima volta al Festival come Big in gara.

Gazzelle in gara a Sanremo 2024 con Tutto qui

Gazzelle è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone dal titolo Tutto qui. Il titolo della canzone con la quale il cantautore indie pop si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è stato svelato dall’artista durante la finale di Sanremo Giovani 2023.

Per Gazzelle, si tratta della prima partecipazione al Festival come Big in gara.

Gazzelle a Sanremo 2024 con Tutto qui

Come già anticipato, per Gazzelle, si tratta della prima partecipazione in assoluto al Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda le sue apparizioni sul piccolo schermo, invece, il cantautore ha preso parte come ospite alla quindicesima edizione di X Factor, precisamente nella terza puntata, nel nono speciale pomeridiano della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, e nella diciassettesima edizione di Che tempo che fa.

Ha preso parte anche alle manifestazioni musicali Battiti Live e SEAT Music Awards.

Gazzelle: album e singoli

Nel corso della sua carriera, Gazzelle ha pubblicato quattro album: Superbattito, pubblicato nel 2017, Punk, pubblicato l’anno dopo, OK, rilasciato nel 2021, e Dentro, l’ultimo album in ordine di uscita, pubblicato nel maggio di quest’anno.

Tra i singoli di maggior successo del cantautore, sono da citare sicuramente Destri, che ha ottenuto ben 5 Dischi di Platino, Sopra e Non sei tu, entrambi certificati doppio Disco di Platino. Anche la collaborazione con Mara Sattei in Tuttecose ha ottenuto un doppio Platino.

Altri singoli che hanno ricevuto un Platino sono Idem, Coltellata (feat. Thasup), Una canzone che non so, Vita Paranoia e Scintille.

Gazzelle: concerti e tour

Gazzelle ha già annunciato un tour nel 2024 che, nei mesi di marzo e aprile, lo porterà ad esibirsi all’Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova (8 marzo), al Mediolanum Forum di Assago (12 marzo), al Palasele di Eboli (16 marzo), al Palaflorio di Bari (17 marzo), al Nelson Mandela Forum di Firenze (21 marzo), all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (24 marzo), al Palazzo dello Sport di Roma (4 aprile) e al PalaAlpitour di Torino (7 aprile). Le date di Roma e Milano sono sold out.