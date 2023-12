Sanremo Giovani 2023 in onda il 19 dicembre: chi saranno i cantanti vincitori e quali saranno i titoli delle canzoni in gara?

Siamo arrivati alla serata più attesa prima dell’inizio del Festival 2024. Stasera. 19 dicembre, in diretta su Rai 1, Amadeus presenterà “Sanremo Giovani“, con tutti i cantanti finalisti pronti a conquistarsi un posto insieme ai 27 Big già annunciati. I dodici finalisti sono stati selezionati dalla Commissione musicale Rai presieduta dal Direttore Artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli. Queste le parole del conduttore e direttore artistico, dopo la selezione dei 12 artisti pronti a mettersi in competizione:

“Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante. Un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi”

Noi di Sounsblog seguiremo “Sanremo Giovani” con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.30.

Sanremo Giovani 2023, i cantanti in gara

Ecco i 12 cantanti che si sfideranno durante la diretta di Sanremo Giovani, Tra loro volti che hanno partecipato a X Factor e Amici, da Fellow, Santi Francesi e Omini fino a Vale Lp e Tancredi.

bnkr44, Effetti speciali

Clara, Boulevard

Dipinto. Criminali

Fellow, Alieno

Grenbaud, Mama

Jacopo Sol, Cose che non sai

Lor3n, Fiore D’inverno

Nausica, Favole

Omini, Mare Forza 9oi

Santi Francesi, Occhi tristi

Tancredi, Perle

Vale LP, Stronza

I titoli delle canzoni dei Big di Sanremo

Durante la diretta di Sanremo Giovani 2023 saranno presenti anche i 27 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2024, già annunciati da Amadeus. Sveleranno, in anteprima , il titolo della loro canzone.

1 – Fiorella Mannoia

2 – Geolier

3 – Dargen D’Amico

4 – Emma

5 – Fred De Palma

6 – Angelina Mango

7 – La Sad

8 – Diodato

9 – Il Tre

10 – Renga e Nek

11 – Sangiovanni

12 – Alfa

13 – Il Volo

14 – Alessandra Amoroso

15 – Gazzelle

16 – Negramaro

17 – Irama

18 – Rose Villain

19 – Mahmood

20 – Loredana Bertè

21 – The Kolors

22- Big Mama

23 – Ghali

24 – Annalisa

25 – Mr Rain

26 – Maninni

27 – Ricchi e Poveri

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Sanremo Giovani andrà in onda martedì 19 dicembre 2023 a partire dalle 21.30 circa su Rai 1 e in streaming su Raiplay. Noi di Soundsblog lo seguiremo con la nostra consueta diretta liveblogging.