Rose Villain a Sanrem0 2024 con Click Boom!. Ad annunciare il nome del brano è stata la stessa cantante nel corso della serata finale di Sanremo Giovani in onda su Rai 1.

Rose Villain a Sanremo 2024 con Click Boom!

Nata a Milano nel 1989, Rosa Luini è una cantautrice e trapper che nel 2023 vanta tre partecipazioni televisive importanti.

Il 27 novembre del 2023 è invece la co-conduttrice di Gialappashow, il varietà della Gialappa’s Band in onda il lunedì in prima serata su Tv8, il canale free del gruppo Sky. La cantante affianca il conduttore, il Mago Forest e interagisce con molti dei personaggi del cast.

E proprio il 3 dicembre, giorno dell’annuncio dei Big da parte di Amadeus, Rose Villain è tra gli ospiti di Amici. L’artista era al talent show di Maria De Filippi per presentare il nuovo singolo, Io, me e altri guai. La testata MOW Grazia Sambruna fa notare tuttavia che Villain rischierebbe la squalifica. Il motivo? Secondo il regolamento Rai del Festival, ai cantanti in gara è proibito esibirsi con qualsiasi brano fino all’approdo in Riviera.

All’artista naturalmente non succede un bel niente: nel corso della finale di X Factor dell’8 dicembre, Gianni Morandi porge il microfono al giudice Dargen D’Amico, che duetta con lui per pochi secondi. Anche qui non succede nulla, nonostante una palese violazione del regolamento.

Nel 2024 l’artista sarà tra i protagonisti insieme a Fabri Fibra e a Geolier di Nuova scena – Rhythm + Flow Italia, un talent show targato Netflix nel quale i tre vanno alla ricerca della nuova stella della scena rap italiana. Rose Villain: album e singoli Nel 2023 Rose Villain ha pubblicato l’album di debutto intitolato Radio Gotham, che consta di 14 tracce. Il disco vanta collaborazioni con molti esponenti della scena rap italiana, come Geolier, Salmo, Tedua, Guè. Presente anche un duetto con Elisa in Monet. Il brano Io, me ed altri guai è invece uscito come singolo nell’ottobre 2023. Rose Villain: concerti e tour Per Rose Villain ci sarà un tour. Tra le date italiane, ricordiamo quella del 29 ottobre 2019 al Fabrique di Milano. Sicuramente se ne aggiungeranno altre dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.