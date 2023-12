bnkr44 in gara a Sanremo 2024 con Governo punk

bnkr44 a Sanremo 2024 con Governo punk. A questo si è arrivati dopo la finale di Sanremo Giovani 2023, nella quale il collettivo nato a Villanuova (Empoli) si è esibito insieme agli altri undici finalisti. Fra questi sono stati scelti i tre che avranno l’opportunità di calcare il palco dell’Ariston dal 6 al 10 febbraio 20224. Promossi, insieme a loro, Clara e i Santi Francesi.

Per il collettivo bnkr44 si tratta di un debutto assoluto in gara al Festival della Canzone Italiana. Diverso, invece, è il discorso per quanto riguarda l’esperienza sul palco del teatro Ariston. Lo scorso anno, infatti, ebbero modo di salirci sopra nella serata delle cover: affiancarono Sethu nella canzone Charlie fa surf dei Baustelle. Hanno poi preso parte anche al Concerto del Primo Maggio a Roma.

bnkr44: album e singoli

Il loro album d’esordio, arrivato nel novembre 2021, è stato Farsi male a noi va bene. A pochi mesi di distanza, nel marzo 2022, uscì un nuovo singolo, So chi sei. Dopo A un passo da te e Cosa ci resta, nel gennaio 2023 viene pubblicato Per non sentire la noia, che li vede collaborare per il testo con Davide Petrella. Guida spericolata e Mezzanotte sono i due singoli che hanno anticipato nel 2023 l’uscita del nuovo album, Fuoristrada. A Sanremo Giovani 2023 hanno invece portato Effetti speciali.

bnkr44: concerti e tour

Il collettivo bnkr44 viene da un tour estivo che li ha visti esibire a Milano, Savigliano (CN), Firenze, Bologna, Roma, Camerino (MC), Romano D’Ezzelino (VI), Terni, Senigallia (AN), Salerno e Palermo. Al momento sono ancora previste le date annunciate per i mesi di gennaio e febbraio 2024: 6 gennaio – Cesena (Vidia Club), 11 gennaio – Firenze (Viper Theatre), 12 gennaio – Perugia (Urban Club), 13 gennaio – Bologna (Link), 18 gennaio – Milano (Alcatraz), 19 gennaio – Torino (Hiroshima Mon Amour), 20 gennaio – Roma (Largo Venue), 25 gennaio – Napoli (Duel), 26 gennaio – Cosenza (Mood Social Club), 2 febbraio – Padova (Hall), 3 febbraio – Trento (Sanbapolis).