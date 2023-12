Geolier partecipa a Sanremo 2024 con I p’ me, tu p’ te: è la sua prima volta in gara. Nel 2020 è arrivato al successo con “M’ manc”

Geolier è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano I p’ me, tu p’ te. Per lui questa è la sua prima volta in gara nella kermesse canora

Emanuele Palumbo, detto Geolier, è nato nel 2000 a Napoli. Cresciuto con la sua famiglia nel quartiere di Secondigliano (Napoli) la sua esperienza in questa difficile comunità influenzerà profondamente la sua vita e la sua musica.

All’età di 12 anni scrive la sua prima canzone ed entra nel mondo della musica. Ha scelto il suo nome d’arte quando era ancora bambino: “geolier” è un termine francese che si può tradurre con “Secondino“, termine dato agli abitanti del quartiere di Secondigliano.

Geolier: album e singoli

Il 2018 è l’anno del suo debutto, collaborando con il rapper napoletano Nicola Siciliano ad un singolo dedicato alla sua città natale, “P Secondigliano” ci mette poco a diventare un successo virale. Geolier decolla e il giovane rapper attira immediatamente l’attenzione di numerosi artisti famosi.

Il suo primo album in studio, Emanuele, è uscito il 10 dicembre 2019. Contiene alcuni brani in collaborazione con alcuni dei più grandi nomi del rap, come Luchè, Emis Killa e Gue. Dopo l’uscita dell’album, si classificò al terzo posto nelle classifiche. L’anno successivo esce una seconda versione di “Emanuele”, con sei bonus track.

Il 2020 è un anno di svolta per Geolier, da semplice rapper virale il suo “M’Manc” con Sfera Ebbasta, diventa un inno della generazione Zeta. Il brano scala tutte le classifiche, debutta alla numero 1 dei singoli più venduti ed è diventato quattro volte disco di platino. Il 6 gennaio 2023 è uscito il suo secondo album in studio Il coraggio dei bambini. E’ stato preceduto dal singolo Chiagne, frutto della collaborazione con Lazza e Takagi & Ketra.

Geolier: concerti e tour

Nei prossimi impegni di Geolier ci saranno sicuramente gli stadi. Nel 2024 arriverà Geolier Live 2024 con una serie di date tra il 15 giugno e i 6 luglio. Saranno 10. Il 15 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina, il 22 e 23 all0 stadio Diego Armando Maradona. Il 28 al Rock in Roma, il 6 luglio sarà la volta di Rho presso la Fiera di Milano.