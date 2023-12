I Negramaro sono in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Ricominciamo tutto. Torneranno sul palco dell’Ariston in gara a distanza di 19 anni.

Negramaro in gara a Sanremo 2024 con Ricominciamo tutto

La prima esperienza Sanremese per i Negramaro non fu delle migliori. Nel 2005, anno del primo festival condotto da Paolo Bonolis, la band si dovette fermare con l’esclusione alla terza serata, dunque senza avere il pass per la finale. Nonostante ciò, Mentre tutto scorre divenne un successo balzando tra i brani più ascoltati e venduti in Italia.

Nel 2018, 13 anni dopo la prima volta, vennero ospitati nel primo Sanremo targato Claudio Baglioni: “Sono passati 13 anni e successe un sacco di cose, ma questo è il nostro amore che torna a voi! Sempre!”. L’ospitata al Festival si ripeté tre anni dopo, nel 2021, per aprire la terza serata del 71° Sanremo (il secondo di Amadeus) con due esibizioni, quella di 4/3/1943 di Lucio Dalla e Meraviglioso di Domenico Modugno. Si esibirono versione orchestra e voce riproponendo “Mentre tutto scorre” e presentarono il singolo “La prima volta”.

Negramaro: album e singoli

L’esordio discografico avviene nel 2003 con l’album omonimo Negramaro. Ma è con 000577, nel 2004, che la band comincia ad affermarsi. Il terzo album “Mentre Tutto Scorre” (2005) è quello della conferma. Con il singolo omonimo vincono il Premio della Critica Radio & TV alla 55esima edizione del Festival di Sanremo. Dallo stesso lavoro sono estratti singoli di successo come Estate, Solo3min, Nuvole e lenzuola. Nel 2007 è la volta dell’album “La finestra”, dalla quale è estratto il singolo L’immenso.

Nel 2008 Giovanni Veronesi firma il videoclip di “Meraviglioso”, title track del film “Italians” (dall’album “Negramaro San Siro live“). Il 16 novembre 2010 invece esce l’album di inediti “Casa 69“. Nel 2011 esce “Ti è mai successo?“, singolo che anticipa l’uscita il 6 novembre di “Una storia semplice”: la raccolta dei primi dieci anni di successi della band insieme ad alcuni brani inediti.

Bisognerà attendere ben cinque anni prima che il gruppo pubblichi un nuovo album di inediti. Il 25 settembre 2015 esce “La Rivoluzione Sta Arrivando” da dove viene estratto il singolo “Sei tu la mia città”

Il 17 novembre 2017 esce “Amore che torni” il loro settimo album in studio, tra i singoli usciti ricordiamo “Fino all’imbrunire“. Il 9 ottobre 2020 esce “Contatto”, primo singolo e title-track che anticipa un altro album di inediti pubblicato il 13 novembre nonché fino ad ora l’ultimo lavoro in studio della band.

Negramaro: concerti e tour

Tra gli impegni della band per il 2024, da segnalare il Negramaro Stadi 2024 – Da Nord a Sud il 15 giugno 2024 a Napoli (Stadio Maradona), il 18 giugno a Udine (Bluenergy stadium) e il 22 giugno a Milano (Stadio San Siro), il 3 luglio a Messina (Stadio Franco Scoglio) e il 6 luglio a Bari (Stadio San Nicola)