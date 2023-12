La Sad partecipa a Sanremo 2024 con Autodistruttivo: per la band pop punk milanese, è la prima volta al Festival come Big in gara.

La Sad, gruppo musicale pop punk composto da Theø (Matteo Botticini), Plant (Francesco Emanuele Clemente) e Fiks (Enrico Fonte), sono in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone dal titolo Autodistruttivo. La band ha svelato il titolo della propria canzone durante la finale di Sanremo Giovani 2023.

Per La Sad, si tratta della prima partecipazione al Festival come Big in gara.

La Sad a Sanremo 2024 con Autodistruttivo

La Sad, quindi, si esibiranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, in gara al Festival, per la prima volta nella loro carriera.

Per quanto concerne le loro apparizioni sul piccolo schermo, il trio si è esibito per la prima volta in tv nel gennaio 2023, come ospiti nel programma Stasera c’è Cattelan su Rai 2, condotto da Alessandro Cattelan. In quell’occasione, si sono esibiti con il brano Toxic.

La Sad: album e singoli

La Sad hanno all’attivo un unico album, Sto nella Sad, pubblicato nel gennaio 2022 e uscito anche in edizione deluxe nel dicembre dello stesso anno, con l’aggiunta di 6 canzoni inedite. Dall’album, sono stati estratti sette singoli: Psycho Girl, Miss U, 2nite, Summersad 2, Niente x Sempre, Summersad 3 e Toxic. L’album ha raggiunto, come posizione più alta, la numero 30.

Il singolo Toxic ha ottenuto la certificazione di Disco D’Oro dalla FIMI.

Altri singoli pubblicati dal 2020, anno della loro fondazione, sono Summersad, Wale Rmx (con i Dari), Summersad 4 (con Naska) e Memoria (con Bnkr44).

La Sad: concerti e tour

Negli ultimi due anni, la band ha affrontato quattro tour: il La Sad Tour 2022, il Summersad Tour 2022, il La Sad Tour 2023 e il Summersad Tour 2023.

Sempre nel 2023, inoltre, hanno organizzato il festival musicale Summersadfest, che si è tenuto al Circolo Magnolia di Segrate, e hanno preso parte alla seconda edizione di Love MI, dove hanno condiviso il palco anche con gli Articolo 31.

Al momento, non sono stati annunciati ufficialmente nuovi tour.