Emma è una delle 30 Big in gara al ‘Festival di Sanremo 2024‘ che si terrà tra il 6 ed il 10 febbraio del prossimo anno. La cantante, uscita dalla scuola di ‘Amici‘ ha annunciato il titolo della canzone con cui prenderà parte alla kermesse canora durante l’appuntamento di martedì 19 dicembre 2023 dedicato a ‘Sanremo Giovani’. Il brano si intitola ‘Apnea’.

Emma a Sanremo 2024 con Apnea

A breve aggiornamenti sul brano.

Emma: album e singoli

Nell’aprile 2023, la cantante ha pubblicato ‘Mezzo Mondo’, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale e che è già stato certificato platino. Quest’estate è stata protagonista insieme a Tony Effe con ‘Taxi sulla Luna’ (certificato doppio platino), che ha raggiunto oltre 65 Milioni di stream totali. Attualmente, è in rotazione radiofonica, ‘Amore cane’, scritto da Emma, Lazza, Jacopo Ettorre e Simone Privitera, prodotto da Drillionaire e Simon Says, e contenuto nell’album ‘Souvenir’, uscito lo scorso 13 ottobre.

Tra i singoli di maggior successo, ‘Calore’, ‘Amami’, ‘Cercavo amore’, ‘Cullami’, ‘Meravigliosa’, ‘L’amore non mi basta’, ‘Schiena’, ‘Arriverà’, ‘Pezzi di cuore’, ‘Che sogno incredibile’, ‘La mia città’.

Emma: concerti e tour

Prima di vederla esibirsi sul palco del Festival di Sanremo, la cantante continua il suo Souvenir In Da Club, il tour con cui ha presentato al pubblico in modo esclusivo i brani del nuovo album ‘Souvenir’. L’ultimo appuntamento è il 21 e 22 dicembre 2023 al Viper di Firenze. In scaletta tutti e 9 i brani del nuovo disco, presentati live per la prima volta, e 4 medley di alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati per l’occasione con un sound da club.

Sul palco con Emma, i musicisti Federica Ferracuti (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Rufio Raffaele Littorio (chitarrista).