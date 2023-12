Mahmood a Sanremo 2024 con Tuta gold. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista milanese nel corso della serata finale di Sanremo Giovani su Rai 1.

Mahmood a Sanremo 2024 con Tuta gold

Nato a Milano nel 1992 come Alessandro Mahmoud, nel 2012 partecipa a X Factor. Inizialmente Simona Ventura lo scarta agli Home Visit per la categoria Under Uomini, poi è protagonista di un ripescaggio alla terza puntata grazie al televoto. Purtroppo viene eliminato nel corso dello stessa circostanza. La strada per il successo passerà dal Teatro Ariston qualche anno dopo.

Il cantante nonostante la fama internazionale costruita negli ultimi anni è abbastanza restio alle apparizioni televisive. Non ha detto comunque di no a Fiorello, andando ospite due volte a Viva Rai 2!. In occasione dell’ultima ospitata, lo scorso 13 novembre, ha fatto pace con Cristiano Malgioglio, il quale lo aveva accusato di avergli copiato il titolo dell’ultimo singolo, Cocktail d’amore.

Nel 2015 Mahmood approda al concorso Area Sanremo, guadagnandosi l’accesso alla gara tra i Giovani nel 2016 con il brano Dimentica. Per lui quarto posto. Due anni di relativo silenzio, vince nel dicembre 2018 la gara di Sanremo Giovani con Gioventù bruciata, guadagnandosi un posto nel girone unico all’Ariston nel 2019 con un brano nuovo, Soldi. A sorpresa, quel sound così urban e contemporaneo, aiutato anche da quell’inconfondibile battito di mani di tutta l’orchestra, inizia a fare breccia nei telespettatori serata dopo serata. Mahmood così beffa al fotofinish il favorito Ultimo e vince la kermesse. Ci riprova nel 2022 con Blanco: Brividi è la favorita già dall’annuncio dei Big. Non c’è competizione. Due vittorie su due partecipazioni.

Mahmood: album e singoli

Due finora gli album che ha inciso Mahmood: Gioventù bruciata, proprio come il brano con cui vinse le selezioni di Sanremo Giovani nel 2019 e Ghettolimpo, uscito due anni dopo.

Mahmood: concerti e tour

Un lungo tour europeo attende il cantante milanese ex Factor: Mahmood esordirà il 4 aprile 2024 al Rockhal di Lussemburgo, poi toccherà Londra, Parigi e infine il Fabrique di Milano il prossimo 17 maggio.