I The Kolors sono uno dei 30 Big in gara al ‘Festival di Sanremo 2024‘ che si terrà tra il 6 ed il 10 febbraio del prossimo anno. Il gruppo, formato da Stash e Alex Fiordispino e Dario Iaculli, uscito dalla scuola di ‘Amici’ ha annunciato il titolo della canzone con cui prenderà parte alla kermesse canora durante l’appuntamento di martedì 19 dicembre 2023 dedicato a ‘Sanremo Giovani’. Il brano si intitola ‘Un ragazzo una ragazza’.

The Kolors a Sanremo 2024 con Un ragazzo una ragazza

A breve gli aggiornamenti sul brano.

The Kolors: album e singoli

‘ItaloDisco’ è diventato di fatto il brano dell’estate 2023 con numeri impressionanti: 90 milioni di streaming ad oggi, triplo disco di platino in Italia e il disco d’oro in Svizzera, numero 1 della classifica FIMI per 11 settimane, numero 1 Apple Music Italia, numero 1 di Amazon Music in Italia, 9 settimane al primo posto della classifica generale di Earone, numero 1 Shazam Italia per 10 settimane, numero 1 Shazam Austria, Ungheria, Olanda, Belgio, Spagna e Russia, Top Ten Shazam Global

Ai vertici delle classifiche Spotify in tutta Europa, oltre che in Italia, Polonia, Lituania e Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e nella Viral 50 Globale.

Tra i brani d maggior successo, ricordiamo ‘Everytime’, ‘Me Minus You’, ‘Frida, ‘Why Don’t You Love Me?’, ‘OK’, ‘Pensare male’, ‘Los Angeles’, ‘Cabriolet Panorama’, ‘Non è vero’.

The Kolors: concerti e tour

Lo scorso 13 novembre, si sono aperte le prevendite dei biglietti per il primo concerto dei The Kolors al Forum – Milano previsto per mercoledì 3 aprile 2024. I biglietti per The Kolors Forum, prodotto e organizzato da ColorSound, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it/artist/the-kolors/e nei punti vendita autorizzati e nelle prevendite abituali (info su www.colorsound.com).

RDS 100% Grandi Successi è radio ufficiale di “The Kolors Forum”.