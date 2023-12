Sangiovanni partecipa a Sanremo 2024 con Finiscimi: è la seconda partecipazione in gara. Nel 2022 si è classificato quinto con “Farfalle”

Sangiovanni in gara a Sanremo 2024 con Finiscimi

Sangiovanni è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Finiscimi. Si tratta della seconda partecipazione in gara alla kermesse canora, ma sarà il terzo anno consecutivo in cui il cantante sale sul palco dell’Ariston.

Sangiovanni in gara a Sanremo 2024 con Finiscimi

Con una seconda partecipazione nel 2024, Sangiovanni arriverà per la terza volta al Teatro Ariston: due volte in concorso e una volta come ospite.

Dopo il suo debutto all’Ariston nel 2022 con “Farfalle”, che ha raggiunto il quinto posto nella classifica di quella edizione, il cantante è stato ospite due volte in due serate separate nel 2023. La terza sera, ha debuttato con una nuova versione di “Fatti mandare dalla mamma a prenderti il latte”, in duetto con il co-conduttore Gianni Morandi. La quarta sera torna a duettare con Ariete (lei partecipante della scorsa edizione) in “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato.

Sangiovanni: album e singoli

Ha pubblicato il suo primo singolo ufficiale con il produttore Bias, per poi partecipare alla trasmissione televisiva “Amici” nel 2020, arrivando in finale e vincendo la categoria cantanti.

Nel maggio 2021, ha pubblicato il suo EP di debutto omonimo per Sugar, che includeva il singolo più venduto del 2021, “Malibu” (Sette volte disco di platino) ed è nello stesso anno che esce il suo primo album “Cadere Volare“. Il singolo è stato una delle canzoni più popolari e la quarta canzone più venduta dell’anno, ha ottenuto cinque album di platino e aveva una versione spagnola di “Mariposas” con Aitana che è stata un enorme successo in Spagna.

Il nuovo singolo “Americana” è uscito lo scorso 15 dicembre.

Sangiovanni: concerti e tour

Nel 2024 Sangiovanni ha già un impegno messo in agenda, il 5 ottobre 2024 infatti il cantante si esibirà live al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Dopo il Festival di Sanremo è facile intuire che il giovane artista dovrà rimettere mano ai suoi impegni aggiungendone di altri.