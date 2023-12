Dopo il via della loro collaborazione, Renga e Nek tornano a Sanremo in coppia con il brano Pazzo di te

Francesco Renga e Nek a Sanremo 2024 con Pazzo di te. Un’inedita coppia per il Festival della Canzone Italiana, anche se i due hanno già ovviamente partecipato alla kermesse canora singolarmente. L’annuncio del titolo è stato fatto durante la serata finale di Sanremo Giovani, martedì 19 dicembre 2023, condotta da Amadeus, che ha svelato i tre giovani che gareggeranno con i 27 Big.

Come detto, per i due Sanremo non è una novità. In totale, Renga e Nek hanno partecipato nove volte: Francesco Renga detiene il primato tra i due, con nove partecipazioni. Il debutto di Francesco Renga all’Ariston fu nel 1991, con i Timoria ed il brano “L’uomo che ride”, vincitore del Premio della Critica. Dieci anni dopo, la seconda partecipazione, questa volta da solista, con il brano “Raccontami”.

Nel 2005, con il brano “Angelo”, Renga vince il Festival, imponendosi nel panorama musicale italiano. Le partecipazioni successiva avvengono nel 2009 con “Uomo senza età”, nel 2012 con “La tua bellezza” e nel 2021 con “Quando trovo te”.

Filippo Neviani (vero nome di Nek), ha invece preso parte al Festival nel 1997 con “Laura non c’è”, diventato uno dei suoi brani più celebri; nel 2005 con “Fatti avanti amore” (giunta seconda, ma nello stesso anno con la cover di “Se telefonando” ottenne grande successo) e nel 2019 con “Mi farò trovare pronto”.

I due sono stati anche protagonisti di alcuni programmi tv: Renga come giudice ad Amici di Maria De Filippi nel 2015 e ad All Together Now, nello stesso ruolo, nel 2020; Nek come conduttore/supplente di Da noi a ruota libera durante la pandemia e dal 2022 con Dalla strada al Palco.

Renga e Nek, album e singoli

La discografia di Francesco Renga si suddivide tra quella con i Timoria e quella da solista. Con i Timoria ha pubblicato dal 1990 al 1997 sei album, mentre da solista otto album. Tra i suoi singoli di maggiore successo, “Angelo”, “La tua bellezza”, “Vivendo adesso”, “Il mio giorno più bello nel mondo”, “L’amore altrove”, “Era una via che ti stavo aspettando”, “Guardami amore”, “Migliore” e “Nuova luce”.

Nek, dal 1992 al 2020, ha invece pubblicato quindici album. Numerosissimi i singoli pubblicati: tra questi, “Laura non c’è”, “Sei grande”, “Sei io non avessi te”, “Se una regola c’è”, “Ci sei tu”, “Almeno stavolta”, “Instabile”, “Vulnerabile”, “Eclissi del cuore” (con L’Aura), “Fatti avanti amore” e “Freud” (con J-Ax). Renga e Nek hanno poi avviato una collaborazione che ha portato, nel 2023, alla pubblicazione dell’album “RengaNek”, da cui sono stati estrapolati i singoli “L’infinito più o meno”, “Il solito lido” ed “Inspiegabile”.

Renga e Nek, concerti e tour

Proprio a seguito di questa collaborazione, Francesco Renga e Nek hanno dato vita nel corso del 2023 ad un tour che li ha portati in giro per l’Italia a presentazione il loro nuovo progetto. Con ogni probabilità, anche nel 2024 non mancheranno nuove date, in cui sarà inserito in scaletta anche il brano presentato a Sanremo 2024.