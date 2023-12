Fred De Palma partecipa a Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole; per lui quella del prossimo febbraio è la prima partecipazione al Festival

Fred De Palma in gara a Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole

Fred De Palma a Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole. Per lui è la prima volta in gara al Festival. L’unica sua partecipazione alla kermesse risale al 2016, quando fu ospite nella serata delle cover. Duettò, infatti, con Patty Pravo (in gara con Cieli immensi) dando vita a un’inedita versione di Tutt’al più.

Fred De Palma a Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole

Come appena ricordato, finora Fred De Palma è stato una sola volta all’Ariston e solamente nei panni di ospite. In tv è stato però più volte ospite anche di altri eventi musicali. Numerose volte, infatti, ha preso parte alle serate musicali estive con i suoi principali successi. D’estate non vale (tre dischi di platino), Una volta ancora (sette dischi di platino) e anche l’ultima Melodia criminal (un disco d’oro) gli hanno valso diverse ospitate. Fra i programmi che lo hanno visto ospite ci sono Battiti Live, Tim Summer Hits e anche l’evento LOVE MI.

Fred De Palma: album e singoli

Il suo ultimo album, Unico, pubblicato nel 2021, attualmente è certificato disco di platino. L’ultimo singolo certificato invece è Melodia criminal, dove è tornato a duettare con Ana Mena. Il singolo, uscito il 7 luglio scorso, è certificato disco d’oro. L’ultimo singolo certificato disco di platino invece è Extasi, che attualmente ha raggiunto tre dischi di platino.

Il cielo guarda te, Il tuo profumo, Paloma, Ti raggiungerò, Un altro ballo e Romance sono gli altri singoli con i quali ha ottenuto almeno un disco di platino.

Fred De Palma: concerti e tour

Avrebbe dovuto avere un tour lo scorso a novembre, ma lo scorso settembre è stato comunicato il rinvio, probabilmente in previsione di Sanremo. Le nuove date del tour, che si terrà a marzo, sono le seguenti: 16 marzo – Senigallia (Mamamia), 17 marzo – Modugno (Demodé), 19 marzo – Roma (Orion Live Club), 22 marzo – Padova (Hall), 24 marzo – Milano (Fabrique), 26 marzo – Barcellona (Razzmatazz), 27 marzo – Madrid (Copernico). Il tour, dunque, si spingerà anche al di fuori dei confini italiani.