Santi Francesi in gara a Sanremo 2024 con L’amore in bocca

I Santi Francesi a Sanremo 2024 con L’amore in bocca. Questo è l’esito al quale si è arrivati con la finale di Sanremo Giovani, dove il duo ha ottenuto l’accesso al Festival della Canzone Italiana. Il prossimo febbraio per loro sarà un debutto sul palco dell’Ariston, dove non si sono mai esibiti fino ad oggi.

Santi Francesi a Sanremo 2024 con L’amore in bocca

La loro partecipazione in gara a Sanremo 2024 arriva dopo poco più di un anno dalla loro vittoria a X Factor, arrivata al termine della sedicesima edizione del talent show. Il duo aveva già avuto nel 2017 un’esperienza televisiva in un reality: nel 2017 avevano, infatti, partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Il loro nome all’epoca era ancora The Jab, mentre il nome Santi Francesi nasce successivamente come unione dei cognomi dei due componenti, Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (tastiere, producer e synthesizer).

Santi Francesi: album e singoli

Il loro primo album è stato pubblicato il 12 luglio 2019, quando ancora erano noti sulla scena musicale come The Jab. L’album, Tutti manifesti, contiene i singoli Costenzo, Vaniglia, Lei e Bianca. In precedenza avevano già pubblicato i singoli Regina, Polvere ed Elena. Prima della partecipazione ad X Factor pubblicano come Santi Francesi i singoli Signorino e Buttami giù.

Dall’esperienza di X Factor nasce invece Non è così male, che anticipa il nuovo album In fieri, di cui il secondo singolo estratto è Medicine. Nel giugno 2023 pubblicano La noia, prima di partecipare a Sanremo Giovani 2023 con Occhi tristi.

Santi Francesi: concerti e tour

Dopo l’uscita dell’album In fieri, il duo ha portato avanti un tour nei club, che ha avuto date a Torino, Bologna, Milano, Roma, Napoli e Firenze. La scorsa estate si sono esibiti a Pavia, Sarzana (SP), Bologna, Assisi (PG), Arezzo, Edolo (BS), Empoli e Monclieri (TO). Non è ancora noto se dopo Sanremo arriveranno altre date per loro.