Ghali è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone dal titolo Casa mia. Il rapper milanese di origini tunisine ha svelato il titolo della canzone che presenterà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo durante la finale di Sanremo Giovani 2023.

Per Ghali, si tratta della prima partecipazione al Festival come Big in gara.

Come già anticipato, per Ghali, si tratta della prima partecipazione a Sanremo come Big in gara ma non della prima apparizione in assoluto.

Il rapper milanese, infatti, ha preso parte al Festival di Sanremo nel 2020 in qualità di ospite, esibendosi con un medley composto dai brani Cara Italia, Wily Wily, Boogieman e Good Times. Ghali, in quell’occasione, ha fatto il proprio ingresso sul palco, fingendo di cadere rovinosamente lungo la scalinata dell’Ariston (in realtà non si trattava di lui ma di uno stuntman).

Ghali: album e singoli

Nel corso della sua carriera, Ghali ha pubblicato quattro album da solista: Album, uscito nel 2017, DNA, pubblicato nel 2020, Sensazione Ultra, pubblicato l’anno scorso, e Pizza Kebab Vol. 1, uscito il 1° dicembre scorso. Da ricordare, anche la raccolta Lunga vita a Sto, pubblicata nel 2017, e l’unico album della sua esperienza con i Troupe D’Elite, Il mio giorno preferito.

Tra i singoli di maggior successo, pubblicati come artista principale, sono da ricordare Ninna Nanna, Habibi, Ricchi Dentro, Happy Days, Pizza Kebab, Cara Italia, Oggi no, Boulevard, I love you, Good times, Boogieman, Barcellona, Fortuna, Pare, Wallah e Dende, tutti singoli che hanno ottenuto almeno un Disco di Platino.

Altri singoli certificati Platino, pubblicati non come artista principale, sono Fifty Fifty (di Tedua), Bimbi e Peace & Love (di Charlie Charles), Ne è valsa la pena (di Capo Plaza), Defuera (di Dardust) e Compliquè (di Rhove).

Ghali: concerti e tour

Al momento, non sono stati annunciati ufficialmente nuovi tour di Ghali.

L’ultimo tour del rapper milanese risale all’estate 2022, durante la quale si è esibito a Marostica, Rimini, Matera, Gallipoli, Catania, Covaleda (Spagna), Follonica, Ascoli Piceno, Arbatax e Milano.