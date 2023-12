Alfa a Sanremo 2024 con Vai. Lo stesso cantante ha annunciato il titolo del suo brano nel corso della serata finale di Sanremo Giovani in onda su Rai 1.

Alfa a Sanremo 2024 con Vai

Classe 2000 e nato a Genova come Andrea De Filippi, nel 2018 prova a partecipare al talent show X Factor in onda su Sky Uno, ma viene scartato. Duetta con l’artista armena Rosa Linn nel remake italiano di Snap, che la cantante aveva portato all’Eurovision Song Contest 2022 per il suo Paese.

Per Alfa, già fenomeno sui social, non è ancora però il momento della massima visibilità. A lanciare il giovane è la hit Bellissimissima. Grazie al successo del brano arrivano le ospitate nel 2023 a Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani, a Le Iene Show su Italia 1 e a Boomerissima su Rai 2. Ha curato la colonna sonora della serie tv Confusi su Raiplay.

Alfa non ha mai partecipato al Festival di Sanremo, ma questo non significa che non abbia mai cercato di salire sul palco del Teatro Ariston. Nel 2022 avrebbe dovuto figurare tra i 43 artisti di Sanremo Giovani per la fase intermedia a Roma, ma per via di problemi di salute viene escluso. Il cantante riversò la sua delusione sui social.

Alfa: album e singoli

Due finora gli album che Alfa ha rilasciato: Before Wanderlust nel 2019 e Nord nel 2019. Bellissimissima, tuttavia, il singolo che lo ha reso popolare, non si trova in nessuno dei due dischi.

Alfa: concerti e tour

Il 24 febbraio del 2024 per il giovane cantante è previsto un appuntamento di tutto rispetto: Alfa sarà infatti di scena nientemeno che al Mediolanum Forum di Assago.