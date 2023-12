Dargen D’Amico a Sanremo 2024 con Onda Alta. Il titolo del brano è stato annunciato, come ormai da tradizione, durante la serata di Sanremo Giovani, condotta da Amadeus martedì 19 dicembre 2023, dedicata alla scelta dei tre giovani cantanti che si aggiungono ai 27 Big in gara al prossimo Festival.

Dargen D’Amico a Sanremo 2024 con Onda Alta

E così Jacopo Matteo Luca D’Amico (questo il suo vero nome) torna a Sanremo dopo avervi partecipato nel 2022 con “Dove si balla”, canzone che si classificò in nona posizione e che diventò un tormentone di quella edizione, consacrando Dargen D’Amico tra i gli artisti più ricordati di quella edizione. Ora, ci riprova, con il brano “”, che concorrerà a Sanremo 2024.

Dargen D’Amico: album e singoli

Se è vero che “Dove si balla” è il brano più famoso di D’Amico, sicuramente prima ci sono stati numerosi altri brani e collaborazioni. L’esordio fu con i Sacre Scuole, band formata da Guè Pequeno e Jake La Furia. Nel 2006, una volta sciolto il gruppo, D’Amico ha continuato la carriera da solista.

“Musica senza musicisti” è il suo primo album da solista: in tutto, ad oggi, ne ha realizzati dieci. L’ultimo, “Nei sogni nessuno è monogamo”, è del 2022. Proprio da questo album esce “Ubriaco di te”, singolo che segue “Dove si balla”. Nel frattempo, Dargen si è avvicinato al mondo della televisione, diventando uno dei giudici di X Factor per le ultime due edizioni.

Dargen D’Amico: concerti e tour

Nell’estate 2022, a seguito della popolarità ottenuta con la partecipazione a Sanremo, Dargen D’Amico ha intrapreso un tour che l’ha portato in giro per l’Italia. A seguito di questo tour, non ne ha intrapresi altri. È probabile, che, con la partecipazione a Sanremo 2024, il cantautore pubblichi un nuovo progetto che lo porti anche ad un nuovo tour.