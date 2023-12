Loredana Bertè a Sanremo 2024 con Pazza. La cantante tornerà in gara a distanza di cinque anni dall’ultima partecipazione, quando arrivò quarta in classifica con Cosa ti aspetti da me. Nel 2021 era tornata all’Ariston, invitata da Amadeus, come super ospite. Si esibì con un medley di Mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora, Sei bellissima e presentò il singolo Figlia di….

Loredana Bertè è un’indubbia veterana di Sanremo. Quella del 2024 sarà la sua dodicesima partecipazione in gara. La prima è stata quella del 1986 con Re: si classificò nona. Replicò la partecipazione in gara l’anno seguente: con Io arrivò sedicesima. Ottenne, invece, la diciottesima posizione nel 1991 con In questa città, un brano scritto da Pino Daniele. Nel 1993 arrivò la partecipazione in duetto con la sorella Mia Martini: Stiamo come stiamo arrivò quattordicesima.

Loredana Bertè prese parte poi anche ai due successivi Festival, nel 1994 e nel 1995: con Amici non ne ho e ANGELI & angeli arrivò rispettivamente tredicesima e diciannovesima. Nel 1997 tornò nuovamente a Sanremo con Luna, ottenendo il suo peggior piazzamento: si fermò, infatti, al ventesimo posto. Nel 2002 la Bertè torna in gara con Dimmi che mi ami (diciassettesimo posto), mentre nel 2008 Musica e parole venne squalificata durante il Festival. Il ritorno in gara a Sanremo risale al 2012, quando Loredana Bertè si presentò in coppia con Gigi D’Alessio. Respirare arrivò quarta. La Bertè tornò in gara solo sette anni dopo, nel 2019, con Cosa ti aspetti da me: la posizione in classifica fu analoga a quella della precedente partecipazione. Loredana Bertè: album e singoli L’ultimo singola rilasciato da Loredana Berte è Mare Malinconia. Il singolo, pubblicato il 10 giugno 2022, ha anticipato la riedizione del diciassettesimo album in studio di Loredana Bertè, Manifesto. L’album a sua volta era stato anticipato nell’ottobre del 2021 dal singolo Bollywood. Che sogno incredibile, il singolo pubblicato il 4 giugno 2021 in duetto con Emma, è l’ultimo brano certificato della cantante. Loredana Bertè: concerti e tour Dopo aver interrotto nella scorsa primavera il tour teatrale a causa di un problema di salute, si è esibita nel corso dell’estate in ben 11 diverse località. Nella primavera sono inoltre previste nuove date del tour Manifesto. Eccole tutte: 5 marzo – Milano (Teatro Repower), 11 marzo – Roma (Teatro Brancaccio), 15 marzo – Varese (Teatro di Varese), 19 marzo – Torino (Teatro Colosseo), 23 marzo – Brescia (Teatro Display), 3 aprile – Trieste (Teatro Rossetti), 12 aprile – Cremona (Teatro Ponchielli), 18 aprile – Bari (Teatroteam), 23 aprile – Parma (Teatro Regio), 04 maggio – Portorose, Slovenia (Auditorium Portorose).