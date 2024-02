Siamo arrivati all’attesa finale del Festival di Sanremo 2024, in programma sabato 10 febbraio a partire sempre dalle 20,35 circa con il PrimaFestival e la diretta della finalissima a partire dalle 20.45 circa. Scopriremo intorno alle 2 di notte chi sarà il vincitore dopo “Due vite” di Marco Mengoni, trionfatore nell’edizione 2023. Noi di Soundsblog seguire lo show con la nostra consueta diretta a partire dalle 20.30 per raccontarvi e commentare con voi, minuto per minuto, cosa accadrà nella finale del 10 febbraio 2024.

Sanremo 2024, finale, scaletta

Ecco l’ordine di esibizione e di uscita dei cantanti in gara:

Sanremo 2024, cantanti in gara

A seguire l’elenco dei 30 cantanti in gara in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, rigorosamente riportati in ordine alfabetico.

La finale di Sanremo 2024, ospiti 10 febbraio

Ecco chi sarà presente nella finale del Festival di Sanremo 2024 sabato 10 febbraio.

Co-conduttore sarà Fiorello mentre gli ospiti includono Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti per i 60 anni di “Non ho l’età (per amarti)”.

Sul Palco Suzuki in piazza Colombo si esibirà Tananai mentre ospite di Costa Crociere sarà Tedua.

Dove vederlo in tv e streaming

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 è in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay.it. Sarà possibile seguire lo show con la diretta liveblogging su Soundsblog a partire dalle 20.30 circa. Vi aspettiamo per scoprire cosa accadrà, minuto per minuto.