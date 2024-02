Fragili è la canzone de Il Tre in gara al Festival di Sanremo 2024. Si tratta di un brano dedicato alle “fragilità di ognuno di noi” e come negli altri suoi pezzi racconta il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che l’ha salvato anche dai momenti bui. Nel parlare del pezzo ha dichiarato:

“Quando impariamo ad accettare le nostre crepe, ammettiamo i nostri errori ed affrontiamo i nostri tormenti. Chiedere scusa è mostrare le proprie debolezze, come quelle di non sapere amare nella maniera giusta del “sentirsi in catene” e del finire a far soffrire anche altre persone. Siamo tutti umani e mostrare le nostre fragilità è un punto di forza per crescere e per diventare più consapevoli di noi stessi”

Il testo di Fragili

Qui sotto potete leggere il testo di Fragili de Il Tre, in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone Fragili

Il brano si apre con il racconto della comprensione tra due persone e della riconoscenza, spesso scontata in questo mondo, che invece l’altra persona dimostra:

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci

Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti

Tu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fancul0

Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi

Ci sono momenti in cui uno si sente in catene, bloccato a terra, inchiodato e si sente fragile. Involontariamente ferisce e chiede perdono all’altra persona.

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

Ha bisogno dell’altra persona anche nella sua più completa fragilità:

Voglio averti ancora addosso però non posso

Non voglio lasciarti andare non sono pronto