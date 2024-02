I La Sad sono in gara al Festival di Sanremo 2024 con Autodistruttivo. Sono un trio formato da Theø, Plant e Fiks. Il gruppo è nato nel 2020 con l’incontro di tre artisti che hanno unito sonorità e sonorità punk. Theø, Plant e Fiks sono i nomi dei tre componenti e provengono da regioni differenti (Puglia, Lombardia e Veneto), si sono conosciuti e hanno dati vita alla band grazie alla stessa passione per la musica. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nella sua carriera, Plant è una giovanissima promessa che mette le radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks ha un’attitudine molto punk.

Spesso nei loro pezzi, vengono affrontati i temi della depressione e delle difficoltà nelle relazioni interpersonali. Il loro primo singolo ufficiale è “Summersad”. Successivamente sono usciti i brani “Psycho Girl”, “Miss U” e “2nite”.

Il testo di Autodistruttivo

Ecco il testo di Autodistruttivo, canzone dei La Sad in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone Autodistruttivo

Il brano parla subito della storia di un figlio incompreso con due genitori incapaci di donargli amore tra urla e violenza:

Questa è la storia di un’altra vita sprecata

Di un figlio triste appena scappato di casa

Lui è cresciuto in fretta dopo un’infanzia bruciata

Con sua madre che urlava, il padre che lo picchiava

Per loro non ha senso credere nei sogni

Nessuna persona resta per sempre nella vita dell’altro, sente che il proprio destino è autodistruttivo con una lacrima che bagna il viso e vomitare come unica sensazione per sentirsi vivi.

Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle

Prendo qualcosa se qualcosa non va

E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro ‘sto casino

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo