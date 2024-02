A distanza di sette anni dal secondo posto nella classifica finale con “Che sia benedetta” (battuta da Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani), Fiorella Mannoia torna al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Mariposa“, scritto da Cheope – F. Mannoia – C. Di Francesco. La canzone è presentata come un pezzo di orgoglio femminile, con la speranza che possa diventare un vero e proprio manifesto. L’inedito è molto differente da quello presentato nella sua ultima partecipazione e gioca con sonorità latine e gitane.

A seguire il testo di “Mariposa”, canzone presentata da Fiorella Mannoia in gara al Festival di Sanremo 2024.

(in aggiornamento)

La canzone si apre con una serie di simbolismi a rappresentare la figura della donna vista come una strega messa al rogo, una farfalla con un fucile (simbolo di eleganza, leggiadria e forza), una fiamma che resiste all’acqua del mare e un grido che si perde nell’universo.

Ha diversi nomi con i quali viene chiamata ma resta libera e orgogliosa di colei che è, tra mille vite. Sincera, bugiarda, testarda e volubile, ma fiera fino in fondo di ciò che è.

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda