Maninni parteciperà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Spettacolare. Per il 26enne cantante pugliese, si tratta della prima partecipazione in assoluto alla kermesse sanremese. Nel 2022, il cantante partecipò alla finale di Sanremo Giovani, con la canzone Mille Porte, non riuscendo, però, a qualificarsi per Sanremo 2023. In questo caso, è stato scelto direttamente dal direttore artistico Amadeus. A livello televisivo, Maninni è stato anche un ex allievo di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Il testo di Spettacolare

A seguire potete leggere il testo della canzone di Maninni, Spettacolare, in gara al Festival di Sanremo 2024.

(in aggiornamento)

Il significato della canzone Spettacolare

Il testo della canzone parla della capacità di saper reagire alle avversità della vita. Maninni, a TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato che ha scritto la canzone, ispirandosi a momenti particolarmente difficili che ha vissuto in prima persona:

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di Muay Thai.

Maninni, nel suo testo, sottolinea anche l’importanza di un abbraccio e di una persona da avere al proprio fianco durante i periodi complicati:

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami, abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare.

Secondo Maninni, inoltre, trovare la felicità è più difficile di quanto si pensi, anche per colpe nostre:

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla.