Dopo il successo di “Bellissima” e “Mon amour”, Annalisa è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Sinceramente“, un pezzo elettro-pop scritto da D. Simonetta – P. Antonacci – A. Scarrone. Il pezzo arriva dopo il successo e la pubblicazione del suo album di inediti “E poi siamo finiti nel vortice” che ha conquistato la vetta della classifica Fimi dei dischi più venduti. Parlando dell’inedito presentato sul palco del Teatro Ariston, Annalisa sottolinea che è qualcosa che non ha mai portato prima nel suo percorso musicale ed evidenza l’importanza e la necessità di sentirsi libera prima di poter essere completamente e sinceramente legata a qualcun altro.

Il testo di Sinceramente

A seguire il testo di “Sinceramente”, canzone di Annalisa presentata in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone Sinceramente

Racconta di sentirsi scossa, fa male e ha la sensazione di morire. Ma, in tutta sincerità, anche quando piange intensamente e si nasconde per non mostrarsi vulnerabile, “non mi sono di tagliarmi le vene”.

Sente di fare passi avanti e anche indietro ma ribadisce il suo bisogno di sentirsi pienamente se stessa. Anche quando la sensazione è quella di sentirsi annichilita, anche se pensa che tutto intorno a sé stia crollando, “non mi sogno di morire di sete”. Mette sempre se stessa al primo posto, in ogni caso.

E si chiude con il titolo della canzone che diventa testo di un messaggio da mandare all’amato:

