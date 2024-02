Dopo aver duettato con Elodie nella serata cover con il brano “American Woman”, BigMama fa il suo esordio al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “La rabbia non ti basta“. Il pezzo è scritto da M. L. Lazzerini – M. Mammone – E. Botta – E. Brun. Come raccontato dalla stessa artista, il pezzo è dedicato a se stessa, alla sua persona “del passato”, un modo per chiudere ufficialmente un cerchio, quando aveva bisogno di amore, attenzione ed era vittima di bullismo e critiche. Un brano molto persona che ha scelto di presentare sul palco del Teatro Ariston. Si parla di rivincita, ricordando i tempi più bui e difficili che hanno caratterizzato gli anni ormai alle sue spalle.

Il testo di La rabbia non ti basta

Ecco il testo della canzone di BigMama, La rabbia non ti basta, in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone La rabbia non ti basta

Nella canzone “La rabbia non ti basta”, BigMama si rivolge a se stessa del passato, indirizzando anche pensieri a coloro che si sono sentiti fragili, abbandonato e senza qualcuno che si prendesse cura di loro. Potesse tornare indietro nel tempo, salverebbe ed eviterebbe tanta sofferenza, impedirebbe che le parole pronunciate da qualcuno la facesse sentire sbagliata, provocando dolore e sofferenza.

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Ora è cambiata, è una persona diversa, con una voce e cose da dire che non potranno essere messe a tacere da nessuno.

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

Prendersela con i più deboli e fragili è ciò che è più semplice e facile per chiunque. E da loro bisogna imparare a difendersi.

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire