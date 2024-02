Tutto qui è la canzone presentata da Gazzelle in gara al Festival di Sanremo 2024. Il brano è descritto come un pezzo dal sapore cinematografico, molto d’atmosfera, con sfumature anche sensuali, adattissima da cantare in coro durante un concerto del cantautore. Nonostante non sia un amante delle gare e della competizione, Gazzelle ha scelto di debuttare sul palco del Teatro Ariston, per la prima volta, proprio durante il quinto Festival condotto da Amadeus. A marzo e aprile è previsto il tour del cantautore. A seguire potete leggere testo e significato della canzone.

Il testo di Tutto qui

A seguire potete leggere il testo della canzone “Tutto qui” di Gazzelle, presentata in gara al Festival di Sanremo 2024.

(in aggiornamento)

Il significato della canzone Tutto qui

Il brano inizia con una riflessione in coppia sul risvegliarsi insieme e chiedersi perché, spesso, la vita sia così complicata e dura. Ma lui conferma la sua presenza e il suo supporto, esplicitamente.

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrebbe rivivere i momenti più belli trascorsi insieme, assistere alle immagini del loro passato insieme e partire per un viaggio, non troppo lontano, ma sufficiente per staccare la mente e i pensieri.

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

L’importante è stare insieme, in ogni momento, anche a letto, insieme, col raffreddore. E chiudere gli per vedere come è.

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è