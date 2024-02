Fino a qui, Alessandra Amoroso: testo e significato della canzone di Sanremo 2024

Nove album pubblicati tra il 2009 e il 2021, sette in studio e due live. Alessandra Amoroso è la seconda cantante lanciata da un talent show a raggiungere il risultato di 3 milioni di copie vendute certificate dalla FIMI. Per la prima volta in gara a Sanremo, Alessandra Amoroso presenta il suo brano Fino a qui.



Le sue piazze, i suoi caffè

Caramelle anti-panico alle 2:43

Un’altra notte di pioggia

Scivola come una goccia

Non sanno che sto male

Forse nemmeno gli importa

Prendo la borsa, esco di corsa

Fuori un freddo cane

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento, ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo, piano dopo piano

Mi ripeto: “Fino a qui tutto bene”

Se ti sembro un po’ smarrita

In questa notte infinita so chi sono io

Nello spazio, una formica

Che si perde tra i vicoli di questa città

Che mi ascolta come nessun altro

Ha fatto mai con me, va bene

Io prendo la borsa, esco di corsa

Fuori il temporale

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento, ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo, piano dopo piano

Mi ripeto: “Fino a qui tutto bene” E quante notti sono stata sveglia

A disegnare sul soffitto anche solo una stella

A sentirmi come Sally

Senza avere più voglia di fare la guerra

E poi cadere, cadere

Cadere, cadere, cadere giù

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento, ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo, piano dopo piano

Mi ripeto: “Fino a qui tutto bene”