Emma è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Apnea“, a distanza di due anni dalla sua partecipazione fortunata con “Ogni volta è così”. Il brano è ballabile e lei stessa ha sottolineato che questa volta vuole portare il sorriso sul palco del Teatro Ariston, insieme al cuore. Nel pezzo si raccontano emozioni e sentimenti che portano a chiedere scusa e a togliere il respiro.

Il testo di Apnea

A seguire potete leggere il testo della canzone di Emma, Apnea, in gara al Festival di Sanremo 2024.

(in aggiornamento)

Il significato della canzone Apnea

La canzone parte dall’immagine di un incontro nei corridoi di un albergo che portano alla mente interrogativi su uno e sull’altro.

Ci incontriamo qui nei corridoi

Di un albergo

E mi chiedo

Se alla fine siamo ancora noi

O è diverso

Sono ancora le stesse persone oppure il tempo li ha cambiati inesorabilmente? “Io non credo” sottolinea lei, poco dopo. Non vorrebbe mai cambiare l’altra persona, la manterrebbe esattamente come è, senza alcuna modifica:

Se avessi un telecomando

Non ti cambierei mai

Io non so dove sto andando

Dimmi tu dove vai

Gli domanda quanto gli manca, cerca di capire se il sentimento è ancora vivo, esistente. Si prende colpe e responsabilità in merito a quanto sia successo nella loro relazione, anche adesso che non hanno un equilibrio preciso. Ma anche lui ha delle colpe, “Hai gli occhi che mi uccidono”.

Dimmelo quanto ti manco

Tu già lo sai

È colpa mia

Se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

E ammette di sentire la sua mancanza, di rivolerlo nella sua vita e di essere pronta a ricominciare insieme:

Chiamo l’avvocato

E gli dico tutto

Che sono cambiata

Che sono distrutta

Da quando sei andato perché

Non ho capito un cazz0 di te