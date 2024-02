Il testo completo della canzone Un ragazzo una ragazza, cantata dai The Kolors. Ascolta il brano e scopri il suo significato, la storia dietro le parole che ti aiuterà a comprendere appieno la sua essenza musicale.

Un ragazzo una ragazza, The Kolors: testo e significato della canzone di Sanremo 2024

Dopo il successo ottenuto quest’estate con il tormentone Italodisco, i The Kolors si presentano al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Un ragazzo una ragazza. La band capitanata da Stash torna in gara al Festival a sei anni di distanza dalla loro prima e ultima partecipazione, avvenuta nel 2018 con la canzone Frida (mai, mai, mai). La band, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha descritto musicalmente il brano come un funk di Prince e James Brown “con una cornice fluo”.

Il testo di Un ragazzo una ragazza

A seguire potete leggere il testo della canzone dei The Kolors, Un ragazzo una ragazza, in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone Un ragazzo una ragazza

Il testo della canzone racconta il primo incontro tra due persone, con un ragazzo che tenta di approcciare una ragazza in una stazione, una situazione che Stash dei The Kolors ha ammesso di aver visto dal vivo alla Stazione Centrale di Milano:

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno

Io al cellulare

Non trovo l’asso da giocare.

Il ragazzo, però, è bloccato dalla timidezza:

Serve un’idea

Più del pane

Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare.

In alcuni versi, si può intuire anche come il ragazzo non sia così ottimista nel suo tentativo di conquistare la ragazza:

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto.