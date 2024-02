Con 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video, Irama partecipa al Festival di Sanremo 2024 con “Tu no”, raccontando il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. “Tu no”, firmata da Irama con la collaborazione dei musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna, anticipa il nuovo album in prossima uscita. Nella serata dedicata alle cover, che andrà in scena al Teatro Ariston venerdì 9 febbraio, avrà l’onore di salire sul palco insieme a Riccardo Cocciante, uno dei suoi grandi punti di riferimento, e canteranno insieme “Quando finisce un amore”, brano pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974.

Dopo aver esordito nel 2016 al Festival di Sanremo con il singolo “Cosa resterà” (disco d’oro) nella categoria “Nuove Proposte” e dopo la vittoria nel 2018 al talent show Amici di Maria De Filippi, Irama ha partecipato a Sanremo nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta” (doppio disco di Platino), nel 2021 con “La genesi del tuo colore” (triplo disco di Platino) e nel 2022 con “Ovunque sarai” (quintuplo disco di Platino).

Il testo di Tu no

A seguire il testo di “Io no”, canzone di Irama in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone Io no

Il brano “Tu no” di Irama è una intensa ballad che parla di assenza e del bisogno dell’altra persona, alla quale avremmo voluto fare affidamento:

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

Sente la sua mancanza e si chiede cosa potrebbe farla tornare da lui anche se sa che è inutile:

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri