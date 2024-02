Francesco Renga e Nek prenderanno parte in coppia alla 74esima edizione del Festival di Sanremo durante la quale presenteranno la canzone dal titolo Pazzo di te. Per Renga, si tratta della decima partecipazione alla kermesse sanremese (considerando anche la sua esperienza nei Timoria) mentre Nek partecipa in gara a Sanremo per la quinta volta. La collaborazione artistica tra i due cantautori ha dato vita ad un album dal titolo RengaNek, uscito nel 2023, dal quale sono stati estratti i singoli L’infinito più o meno, Il solito lido e Inspiegabile.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Renga e Nek, Pazzo di te, in gara al Festival di Sanremo 2024.

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

È irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrеi farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto quеsto mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero