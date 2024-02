Dopo il terzo posto ottenuto l’anno scorso con la canzone Supereroi, Mr. Rain torna a Sanremo in gara anche quest’anno, con la canzone dal titolo Due Altalene. Il singolo Supereroi, oltre al terzo posto a Sanremo, ha ottenuto anche cinque Dischi di Platino e ha riscosso successo anche fuori dall’Italia. È stata pubblicata, infatti, anche una versione in lingua spagnola del brano, dal titolo Superhèroes, per la quale Mr. Rain ha collaborato con il cantautore spagnolo Beret. Dopo Sanremo 2024, Mr. Rain pubblicherà un nuovo album, dal titolo Pianeta di Miller.

Il testo di Due Altalene

A seguire potete leggere il testo della canzone di Mr. Rain, Due Altalene, in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone Due Altalene

A TV Sorrisi e Canzoni, Mr. Rain ha dichiarato che, per scrivere il testo di questa canzone, si è ispirato ai molteplici racconti e aneddoti di vita che ha ascoltato, parlando con i suoi fan. In particolare, la canzone parla di un padre che ha perso due figli ma il testo include anche altre storie.

Nel testo, Mr. Rain sottolinea l’importanza di avere una persona vicino per superare i momenti più difficili:

Tu mi hai insegnato a ridere

Tu mi hai insegnato a piangere

L’ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

E vincerò solo con te tutte le guerre dentro me

Impareremo a cadere.

Mr. Rain aggiunge che anche condividere le proprie esperienze negative può essere di aiuto per superarle:

In mezzo al temporale

abbiamo unito i nostri lividi

come due oceani indivisibili.