Dopo il grande successo ottenuto con “Dove si balla”, Dargen D’Amico torna sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Onda alta“, scritta da Cheope – J. M. L. D’Amico – G. Fazio – S. Marletta – E. Roberts. La canzone, ritmata e perfettamente radiofonica, ricalca il sound che lo ha visto ai primi posti delle classifiche durante la sua prima partecipazione alla kermesse musicale, affrontando il tema dell’immigrazione. Un pezzo apparentemente leggero che punta anche a far riflettere per il testo impegnato.

Il testo di Onda Alta

A seguire potete leggere il testo della canzone “Onda alta”, presentata da Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2024

(in aggiornamento)

Il significato della canzone Onda Alta

Come già anticipato, Onda alta ha un ritmo sostenuto e intrigante, accompagnato da un testo per nulla banale, impegnato, che riflette sulle condizioni dell’immigrazione e di come persone disperate siano costrette ad affrontare il mare aperto, sperando in una vita migliore.

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Stiamo fermi, non si parla e non si salta

Senti il brivido

Ti ho deluso lo so

Siamo più dei salvagenti sulla barca

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Non ci resta che pregare finché passa

Da noi, in una società più fortunata e benestante, abbiamo molti beni materiali ma ci manca il sentimento, l’empatia per il prossimo:

Quando hai meno

Vivi più sereno

Qua abbiamo tutto ma ci manca sentimento

E non riusciamo più a volerci bene

Basta il titolo di un giornale per provocare, per farci dimenticare la comunità e il senso di appartenenza globale:

Come faccio a volere una vita in incognito

Se parlo solo di me?

Se basta un titolo a fare odiare un intero popolo

Non lo conosci Noè?

No eh?

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Stiamo fermi, non si parla e non si salta