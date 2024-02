I Santi Francesi, duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese che si è fatto conoscere durante l’edizione 2022 di X Factor, prenderà parte al Festival di Sanremo 2024 con la canzone L’amore in bocca. Il duo ha ottenuto il pass per Sanremo 2024 al termine della finale di Sanremo Giovani 2023 durante la quale hanno presentato la canzone Occhi Tristi. A Tv Sorrisi e Canzoni, i Santi Francesi hanno descritto musicalmente questo brano come un brano pop con una prima parte lenta, simile ad una ballad, e la parte finale più “ballabile”.

Il testo di L’amore in bocca

A seguire potete leggere il testo della canzone dei Santi Francesi, L’amore in bocca, in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone L’amore in bocca

Il titolo del brano nasce un errore: inizialmente, infatti, avrebbe dovuto essere L’amaro in bocca ma è venuto fuori L’amore in bocca e, alla fine, i Santi Francesi hanno deciso di lasciarlo così.

Il testo della canzone parla di esperienze negative legate alla sfera sentimentale. In questo caso, si parla di una relazione giunta al termine:

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi.

Il protagonista della canzone ripensa con amarezza alla fine di questa storia:

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali.

E alla fine, non rimarranno altro che i ricordi:

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco.