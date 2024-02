Il testo completo della canzone Io p’ me, tu p’ te, cantata da Geolier. Ascolta il brano e scopri il suo significato, la storia dietro le parole e la traduzione in italiano che ti aiuterà a comprendere appieno la sua essenza musicale.

Io p’ me, tu p’ te è la canzone di Geolier in gara al Festival di Sanremo 2024. Per il rapper questa partecipazione rappresenta il suo debutto ufficiale sul palco del Teatro Ariston. “I p’ me, tu p’ te”, brano che non poteva che essere in napoletano, prodotto da Michelangelo, è una canzone uptempo, con cassa dritta. Parla di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce che è arrivato il momento di riprendersi ognuno i propri spazi e pensare un po’ anche a se stessi. Amare vuol dire anche accettare la fine di una storia, nel rispetto dell’altro partner. A seguire potete leggere il testo della canzone insieme al significato e traduzione.

(in aggiornamento)

Il brano racconta la fine di una storia d’amore insieme all’incredulità e alla difficoltà di accettare che il rapporto sia finito.

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Il cielo osserva il loro amore finito e quando piove in realtà piange per la fine della loro relazione. Soffre per lui e per lei.

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Ora sono diventati due estranei che si incontrano e quello che c’era prima non esiste più.

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te