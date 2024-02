Dopo il successo di “Bellissimissima”, Alfa è pronto a tornare ai primi posti delle classifiche dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Vai!“. Il brano è di di A. De Filippi – I. B. Scott – M. A. Jackson – A. De Filippi. Parlando della canzone, il cantante ha raccontato, in un’intervista a Soundsblog, il significato e la genesi:

Vai! nasce in California, qualche mese fa in risposta a quello che era successo a Sanremo Giovani, dopo la squalifica perché ero stato male, senza nemmeno poter partecipare. Ha origine come una sorta di risposta, “Ok ho subìto uno stop importante, non so dove sto andando di preciso, ma decido di andare lo stesso”. Dopo è diventato un ragionamento più generazionale. La canzone parla anche di un mio amico che cerca di capire come vivere a Milano, di un’amica che studia giurisprudenza a Trento ma vuole fare l’avvocato in Europa. Vai! è un po’ un modo di vivere, un invito al non essere immobilizzato. Per me la musica è questo, ho iniziato attraverso i social e devo viverla così, non so fino a che punto ci sarà e me la vivo.