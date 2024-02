Clara è una cantante in gara al Festival di Sanremo 2024 e trionfatrice nella sezione Giovani, a dicembre 2023. Il brano inedito presentato è “Diamanti grezzi“, scritto da A. La Cava – C. Soccini – F. Catitti. Volto noto del piccolo schermo (ha interpretato Crazy J nella serie cult “Mare fuori”), vanta già tre dischi di platino grazie a “Origami all’alba”. La canzone è un invito a riscoprirci continuamente, accettando anche le proprie fragilità e insicurezze.

Il testo di Diamanti grezzi

A seguire potete leggere il testo della canzone “Diamanti grezzi”, cantata da Clara e presentata al Festival di Sanremo 2024.

(in aggiornamento)

Il significato della canzone Diamanti grezzi

Il brano si apre con la riflessione di come si riesca a cadere in basso mentre si cerca di volare alto, di risollevarsi senza successo. Si riflette su come, in amore, si abbia avuto esperienza con persone sfacciate che porta solo al ferirsi, al ritrovarsi con le ali spezzate e feriti.

Siamo caduti più in basso come le cascate

Cercando di prendere il volo sopra queste case

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate

Ferirsi lasciandosi le ali spezzate

Si interroga su quello che sono oggi, solo diamanti grezzi che cadono in mille pezzi. Si domanda quale futuro è scritto per loro e quanto sia rischioso correre a fare spenti. Non si riconosco più, non sanno fare a meno di rivolgersi parole che lasciano, poi, un segno indelebile e un ricordo incancellabile.

Te lo ricordi

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

E il tradimento porta solo dolore senza una soluzione:

Cosa c’è da capire

Che forse tradire non è il modo giusto

Fa solo soffrire