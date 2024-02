Debutto al Festival di Sanremo 2024 -direttamente dalla categoria Giovani- per i Bnkr44, collettivo formato da Fares (Pietro Serafini) – voce, Erin (Dario Lombardi) – voce, produzione, Caph (Marco Vittiglio) – voce, chitarra, JxN (Jacopo Adamo) – produzioni, Faster (Andrea Locci) – voce, Piccolo (Duccio Caponi) – voce e Ghera – manager. Sul palco del Teatro Ariston presenteranno il loro inedito “Governo Punk“, scritto mentre erano a Milano e completato a Villanova. Nel loro pezzo si raccontano e tracciano anche un quadro della vita di provincia che accomuna moltissimi ragazzi d’oggi. Numerose le citazioni all’interno, dai Queen ai Blur, due band storiche del panorama musicale internazionale.

A seguire potete leggere il testo della canzone “Governo Punk”, presentata dai Bnkr44 al Festival di Sanremo 2024

La canzone si apre con un appello, la richiesta di una città con un governo punk, con la metà di un cachet che può avere una star e un’identità dalla quale rifuggire:

Si parla della vita di provincia, apparentemente sempre uguale a se stessa (anche la nebbia non cambia mai) e delle loro esistenze, con i primi passi dentro a un garage e la mente piena di pensieri, di momenti tristi e di canzoni da creare:

Vorrebbero una vita diversa, dei cambiamenti ma sembra che la speranza inizi a vacillare e le possibilità a mancare:

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi