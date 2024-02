Dopo il meritato trionfo nel 2020 con “Fai rumore”, Diodato torna in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Ti muovi“, scritta interamente dal cantautore. Quest’anno festeggia anche i dieci anni dalla sua partecipazione tra le Nuove Proposte. Nel pezzo racconta di quando pensiamo di aver superato particolari momenti della nostra vita ma, in realtà, non è così e ci accorgiamo di qualcosa che ancora alberga, si anima e si agita dentro di noi.

Il testo di Ti muovi

A seguire potete leggere il testo della canzone “Ti muovi”, interpretata da Diodato e in gara al Festival di Sanremo 2024.

(in aggiornamento)

Il significato della canzone Ti muovi

Riaffiorano i ricordi nella mente, sono vividi, chiari, anche se apparentemente inutili. Ancora si muove l’altra persona dentro di lui, si agita e dimostra ancora la sua forte presenza.

Me lo ricordo bene

Il nostro tempo insieme

Me lo ricordo

Ma anche se sai che è inutile

Anche se sai che è inutile

Tu ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerca ancora di riaffiorare e di giocare sulle possibilità, sull’essere presente. Avvelena con il ricordo, con il gioco di parole, creando dolore e sofferenza.

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Davvero è questo quel che vuoi

Un sorso di veleno e poi

Un altro gioco di parole

Un’altra dose di dolore

E questa palpabile esistenza dentro di lui, lo porta a pensare che, forse, ancora una possibilità e una speranza possono esserci. Riaccende quello che pensava ed era convinto non esistesse più. Una piccola parte di lui, però, ancora oggi, chiaramente ci crede.

Forse un’ultima parte di me crede davvero che sia possibile

Se ancora ci sei,

Se in mezzo a tutto il resto ancora ci sei

Forse esiste una parte di me che spera ancora che sia possibile