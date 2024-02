Il Volo è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Capolavoro (Epic Records/Sony Music Italy). Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble festeggeranno 15 anni di lunga amicizia e di musica insieme sul palco dell’Ariston, dove tornano per la terza volta in gara dopo aver trionfato al primo posto del Festival nel 2015 con Grande Amore – brano che è valso al trio un prestigiosissimo podio all’Eurovision Song Contest – e dopo aver conquistato nel 2019 il terzo posto con Musica che resta. Il 2024 sarà un anno di importanti traguardi e novità per il trio italiano più famoso nel mondo che pubblicherà il suo nuovo album e sarà protagonista di un incredibile World Tour.

Il testo di Capolavoro

A seguire potete leggere il testo di “Capolavoro”, brano de Il Volo in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone Capolavoro

La canzone racconta come l’arrivo della persona amata abbia cambiato completamente la vita dell’altra persona. La descrive come un capolavoro assoluto nel quale perdersi:

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Nei momenti più duri e difficili, più bui, l’altra persona ha cambiato il senso e l’esistenza, dando una luce inaspettata:

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Ripete più volte quanto sia un capolavoro assoluto e di come prima di lei non ci fosse nulla di buono nella sua vita:

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro