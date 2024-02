Loredana Bertè è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Pazza“. Per la cantante è un ritorno a distanza di cinque anni dall’ultima partecipazione, quando arrivò quarta in classifica con Cosa ti aspetti da me. Nel 2021 era tornata all’Ariston, invitata da Amadeus, come super ospite. Si esibì con un medley di Mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora, Sei bellissima e presentò il singolo Figlia di….

Questa del 2024 è la sua dodicesima partecipazione in gara. La prima è stata quella del 1986 con Re: si classificò nona. Replicò la partecipazione in gara l’anno seguente: con Io arrivò sedicesima. Ottenne, invece, la diciottesima posizione nel 1991 con In questa città, un brano scritto da Pino Daniele. Nel 1993 arrivò la partecipazione in duetto con la sorella Mia Martini: Stiamo come stiamo arrivò quattordicesima.

Il testo di Pazza

A seguire potete leggere il testo di Pazza, canzone di Loredana Bertè in gara al Festival di Sanremo 2024,

Il significato della canzone Pazza

Il brano è un mix energico di riflessioni e prese di coscienza e orgoglio. Non si stupisce se anche un altro si allontanerà da lei:

Ok ti capisco

Se anche tu te ne andrai via da me

Col cuore che ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

Non cerca più il perdono e l’assoluzione altrui:

Adesso vado dritta ad ogni bivio

Va bene sono pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E ha finalmente imparato ad amarsi in tutta la sua identità. Prima dicono che sia pazza, poi santa, ma lei si è odiata abbastanza per impararsi ad essere lei, pazza di se stessa:

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa