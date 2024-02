Ghali è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Casa mia“. Il cantante si è fermato prendendosi un anno di riposo e di allontanamento dalla musica e presenta un brano nato in collaborazione con Michelangelo (noto produttore di Blanco) e ha compreso col tempo che quello era il pezzo adatto per la sia partecipazione in competizione sul palco del Teatro Ariston. Nel 2020 è stato ospite del Festival ma “Casa mia” rappresenta proprio l’esordio assoluto in gara per lui. A seguire potete leggere testo e significato della canzone.

Il testo di Casa mia

A seguire il testo della canzone di Ghali “Casa mia”, in gara al Festival di Sanremo 2024.

(in aggiornamento)

Il significato della canzone Casa mia

Il brano sottolinea come tutti ormai siamo diventati schiavi del cellulare e di come, allo stesso tempo, ci siano persone disperate che hanno il sogno di una vita migliore, attraversando il mare, figli di un lontano deserto.

Non mi dire che ho fatto tardi

Siamo tutti zombie col telefono in mano

Sogni che si perdono in mare

Figli di un deserto lontano

Sembra un mondo distopico, nel quale è difficile riconoscersi. Cosa sapranno i nostri figli di questi anni? A volte ci si sente perduti, con case che non sappiamo più quali siano.

Benvenuti nel Truman show

Non mi chiedere come sto

Vorrei andare via però

La strada non porta a casa

Se la tua casa non sai qual è

Vorrebbe una visione diversa, osservare il mondo da uno sguardo differente:

Sto già meglio se mi fai vedere

Il mondo come lo vedi tu

Non mi serve un’astronave, lo so

Casa mia,

Casa tua,

Che differenza c’è? Non c’è

Ma qual è casa mia

E si domanda come possa esserci indifferenza di fronte ad immagini e situazioni che dovrebbero lacerare il cuore e l’anima:

Ma, come fate a dire che qui è tutto normale

Per tracciare un confine

Con linee immaginarie bombardate un ospedale

Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane

Non c’è mai pace