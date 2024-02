I Negramaro parteciperanno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Ricominciamo tutto. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi ritorna, quindi, a Sanremo a quasi vent’anni di distanza dalla partecipazione nella sezione Giovani con la canzone Mentre tutto scorre. In quell’occasione, la band fu eliminata dopo la prima esibizione ma l’album omonimo ottenne un successo straordinario, grazie anche a singoli come Estate, Solo 3min e Nuvole e Lenzuola, rimanendo in classifica per 83 settimane consecutive e vendendo oltre 350mila copie.

A seguire potete leggere il testo della canzone dei Negramaro, Ricominciamo tutto, in gara al Festival di Sanremo 2024.

Quanto tempo ti manca per esser pronta?

Io sono sotto che ti aspetto

Così ti porto al mare

Quanto è passato dall’ultima volta

Che mi hai detto, sì, mi hai detto

Che ti manca il sale

Che brucia le ferite?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca

Eravamo ghiaccio che si scioglie in mezzo al nulla

In mezzo a tutta quella neve

Dio, com’eri bella

E ogni volta che sembra essere tutto perfetto

C’è sempre un pezzo

Che ci manca

Anche sotto il tetto

Non rifacciamo il letto

E allora piovе da quel buco sulle testе

Sì, ma non fa niente

Tanto si riparte

Non so nemmeno dove

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente”

E non fa niente, non fa niente

Basta saper andare, andare, andare

Chi se ne frega dove?

Quanto è rimasto addosso di quella rincorsa

Che tu hai preso, sì, mi hai preso

Solo per poi cantare “discese e risalite”

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca

Eravamo una canzone di Battisti all’alba

Anche senza bionde trecce

Dio, quanto sei bella?

E allora piove da quel buco sulle teste

Sì, ma non fa niente

Tanto si riparte, non so nemmeno dove

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente”

E non fa niente, non fa niente

Basta saper andare, andare, andare

Chi se ne frega dove?

Ma a me importa solo di poter restare

Fermo sulle mie gambe, qui, ad aspettare

E che sia al mare, che sia dove soffia il vento

Non mi importa

Ricominciamo tutto

E chi se ne fotte di tutti quei sogni

Di una canzone o uno stupido testo?

Io, qui, ti aspetto

Dici che poi ti trovo in un cassetto

Intatto come quel sogno mai fatto?

Scendi, che ti aspetto

Ricominciamo tutto